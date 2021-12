O Rotary Clube de Volta Redonda está promovendo desde às 11 horas desta terça-feira, uma campanha para arrecadar alimentos e doações diversas para os moradores que sofreram na última sexta-feira, dia 17, com as cheias do Rio Piraí, no distrito de Lídice, em Rio Claro (RJ).

Muitas famílias ficaram desabrigadas e perderam tudo com as cheias do rio. A tenda Descarte Solidário de Eletroeletrônicos, foi montada, para arrecadar alimentos, roupas, roupas de cama, colchões, eletro e eletrônicos. Os doadores podem comparecer na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília para fazer suas doações. Todo tipo de ajuda será bem vinda, segundo o coordenador Anderson de Oliveira, diretor do Rotary.

O presidente do Rotary, Nilton Bueno está também se dedicando a campanha de donativos para os necessitados.