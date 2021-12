Smack leva quase 200 idosos ao Cine 9 de Abril em Volta Redonda

Participantes dos Grupos de Convivência dos CRAS assistiram à sessão exclusiva de ‘Noites de Alface’, com Marieta Severo

Cerca de 200 idosos que frequentam os Grupos de Convivência da Melhor Idade em Volta Redonda, programa dos CRAS (Centros de Referência da Assistência Social), tiveram uma tarde de cinema nesta segunda-feira, dia 20. Convidados pela Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), eles assistiram, em sessão exclusiva no Cine 9 de Abril, ao filme “Noites de Alface”, com a atriz Marieta Severo.

O longa conta a história do rabugento Otto (Everaldo Pontes) que, depois de presenciar a morte de sua esposa Ada (Marieta Severo), volta a ter problemas para dormir sem o seu remédio natural: um chá de alface que a mulher preparava todas as noites. Sozinho e cansado, sua única opção é observar o cotidiano de seus peculiares vizinhos, mas logo sua participação começa a ficar mais interativa do que o esperado.

Antes da exibição do filme, o secretário de Ação Comunitária, Munir Francisco, conversou com os idosos e deu boas notícias para 2022. “Estou muito feliz com o retorno das atividades nos CRAS e para 2022 vamos ampliar ainda mais as ações. Queremos aumentar o número de grupos de convivência de 62 para 80”, afirmou.

Além disso, Munir anunciou para o próximo ano a chegada de novos uniformes e também falou que o governo municipal avalia a possibilidade de retornar com as viagens para a terceira idade. “Tenho certeza que vamos conseguir avançar ainda mais em 2022”, falou.

O prefeito Antonio Francisco Neto não esteve no cinema, mas enviou um vídeo para cumprimentar os grupos da terceira idade. “Obrigado por acreditar nos nossos projetos. Aproveitem a tarde para se divertirem”, disse Neto, desejando um feliz Natal e um Ano Novo de prosperidade a todos”.

Erinete da Silva Ferreira Luiz, de 67 anos, coordenadora do Grupo de Convivência Renascer, no Santa Cruz, estava na sessão de cinema. “Uma tarde de cinema é o programa perfeito para curtir com os amigos. E, para mim, foi mais especial, pois não vinha ao cinema desde a juventude”, agradeceu.

Dirce Gonçalves Matias, de 61 anos, também estava no Cine 9 de Abril. Ela frequenta o Grupo Viver é Melhor, no CRAS Vila Americana. “Com a retomada dos projetos dos CRAS eu voltei a aproveitar a minha melhor idade”, disse.

