Nota técnica com recomendações da SES condiciona visitas à realização prévia de testes para Covid-19 em no máximo 48 horas antes da visitação

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), orienta a população para os cuidados nas visitas em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI). A cartilha com orientações para prevenção e controle de infecções pela Covid-19 foi lançada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) e replicada aos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro.

As medidas também deverão ser adotadas pelas instituições que atendem pessoas com deficiência no estado. Mesmo com a vacinação, os cuidados devem ser redobrados, principalmente, com idosos – grupo de risco para doença. A utilização da máscara de proteção facial é obrigatória, assim, como a higienização das mãos com álcool 70% e o comprovante vacinal.

Dentro das orientações, as visitas estão condicionadas à realização prévia de testes de antígeno ou moleculares para Covid-19 em no máximo 48 horas antes da visitação. De acordo com o coordenador da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, médico sanitarista Carlos Vasconcellos, as unidades básicas de saúde (UBS e UBSF) disponibilizam os testes gratuitamente na rede de Atenção Primária à Saúde.

“Todas as 46 unidades básicas de saúde viabilizam a realização das testagens para Covid-19. Uma pessoa que precise visitar o familiar institucionalizado pode solicitar o teste na unidade básica mais próxima, no prazo de 48 horas antes da visitação, determinado pela SES”, disse o médico.

Os visitantes deverão apresentar resultado de teste contra Covid-19 negativo realizado nas últimas 48 horas antes de entrar na instituição.

Comprovante de vacinação

A nota técnica frisa ainda que tanto os residentes quanto os visitantes deverão estar com o esquema vacinal completo contra Covid-19 – de três doses, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde, até 14 dias antes da visita programada, comprovando documentalmente (passaporte da vacina via aplicativo, cartão ou foto do cartão vacinal) na entrada da instituição.

O tempo destinado para as visitações deverá ser definido por cada Instituição para Idosos e para Pessoas com Deficiência, não devendo ultrapassar 3 horas. O coordenador Carlos Vasconcellos citou ainda que a recomendação da secretaria estadual seja apenas de visitas essenciais e de familiares dentro das instituições.

“A secretaria estadual considera visitantes essenciais – pessoas que realizam serviços de apoio, como profissionais de saúde, cuidadores, fornecedores de insumos para necessidades básicas, inspetores e trabalhadores em atividades de manutenção e familiares”, comentou Vasconcellos, acrescentando que o contato dos familiares com as pessoas institucionalizadas, é importante desde que seja feito com segurança.

Pessoas com sintomas

Os candidatos a visitantes que se apresentarem sintomas respiratórios ou com término dos sintomas em prazo inferior a 7 dias estão impedidos de visitarem.

Os candidatos a visitantes que relatarem resultado positivo para testes RT-PCR ou antigênico para Covid-19, nos últimos 14 dias também estão impedidos de visitarem.

Não serão permitidas entradas de voluntários ou pessoas externas para realização de atividades não essenciais, tais como cultos, festas e eventos comemorativos que promovam aglomeração de pessoas.