Animais do Zoo-VR ganham Ceia de Natal

Refeição foi preparada em formatos natalinos e com alimentos da rotina do zoológico e novos itens para estimular os bichos

O espírito natalino também tomou conta do Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR) nesta semana. Uma ceia natalina bem decorada e feita com alimentos próprios para os animais foi preparada pela equipe de estagiários do setor de Biologia e oferecida como forma de enriquecimento ambiental. O coordenador do zoológico, Jadiel Teixeira, explicou que essas atividades são promovidas pensando no bem-estar dos animais.

“Para o enriquecimento ambiental, são usadas técnicas para estimular o instinto dos animais, como esconder a comida, por exemplo, para eles procurarem no recinto. Assim como fizemos com o aniversário do zoológico e festa junina, desenvolvemos o tema natalino. São atividades para adaptar os animais ao recinto, uma forma de recreação para eles ficarem mais dinâmicos e aproveitarem o espaço”, explicou Jadiel.

A ceia natalina para os animais contou com alimentos que já fazem parte da rotina do zoológico, além de outros itens que foram incluídos, tudo feito em formas e desenhos que remetem a adereços natalinos.

“Dão uma diferença e quebram a rotina. No Papai Noel, por exemplo, usamos uva, que chega com mais frequência para os animais, mas entrou também o morango, que é uma fruta de época”, contou Jadiel.

Foram produzidas guirlandas de pipoca, bonecos de Papai Noel feitos com couve e frutas, Árvores de Natal de melancias, entre outros itens. O biólogo Almir Folly, que colaborou na elaboração do cardápio, ressaltou que toda ceia foi preparada com alimentos e itens que não trazem nenhum risco aos animais.

“O espetinho de Papai Noel, por exemplo, foi feito de talo de couve. As Árvores de Natal e as estrelas são de material já tradicionalmente usado no enriquecimento ambiental com os alimentos fixados em cima. Elas foram oferecidas, por exemplo, aos papagaios e aos ouriços-cacheiros. Esses animais já conhecem esse material. Para os felinos, foram feitos embrulhos montados como caixas de presentes com alimentos escondidos, como carne. Eles rasgam, brincam para terem acesso à carne. Funciona de uma forma cognitiva para os animais que precisam encontrar ou arrancar o alimento”, explicou Almir.

Hidratação

Além da decoração e a parte de estímulo, a equipe do zoológico também se preocupou com a hidratação dos animais nesse período de verão. São oferecidos alimentos que tem uma quantidade de água maior.

“Incluímos a melancia e a vagem, por exemplo, que são alimentos que favorecem a hidratação dos animais. A gente oferece também para ajudar a controlar os efeitos do calor dessa época, é bom para poder hidratar”, concluiu o biólogo. Fotos: cedidas pelo Zoo-VR.