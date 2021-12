Coro Cantabile se apresenta na sacada do prédio da Aciap-BM

A Aciap-BM (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa) realizou, na noite da segunda-feira, dia 20, a sua já tradicional Cantata de Natal, dentro da programação do ‘Natal Encantado’, promovido pela entidade. A apresentação foi feita pelo Coro Cantabile, na sacada do prédio histórico da Aciap e emocionou dezenas de pessoas que passavam pelo local. A fachada enfeitada do prédio completou o clima natalino do evento.

Além da cantata, que durou mais de uma hora, a presença do Papai Noel foi uma atração à parte para as crianças e também adultos que passavam pelo local e aproveitaram para tirar fotos com o Bom Velhinho. Algodão-doce e pipoca também foram distribuídos.

Segundo o presidente da entidade, Matheus Gattás, a emoção tomou conta do público durante a apresentação, que cantou junto ao coro as canções natalinas. “Essa cantata é um presente que a diretoria oferece para nossa cidade, uma bela forma de encerrar o ano e agradecer as conquistas que tivemos, mesmo em um ano difícil. Temos aqui em Barra Mansa artistas excelentes e a música emociona e renova nossas esperanças para o próximo ano”, destacou ele.

O bom tempo ajudou e o público, formado por crianças e adultos, pôde assistir a apresentação de canções como ‘Vem Chegando o Natal’, ‘Noite Feliz’, ‘Dingo Bell Rock’, ‘Hallelujah’, ‘Jesus Cristo’, ‘Happy Days’, entre outros grandes sucessos.

A dona de casa Ângela dos Santos, que aproveitou para filmar a apresentação com seu celular, afirmou estar encantada. “Que coisa linda, é muito bom poder assistir uma apresentação tão bonita quanto esta, gostei demais”, disse ela.

Ao final, a responsável pelo coro, Chris Chiesse, desejou um feliz natal para a cidade e agradeceu à ACIAP-BM a oportunidade de participar do ‘Natal Encantado’.

– Ficamos muito felizes com o convite para participarmos mais uma vez dessa homenagem que a ACIAP-BM faz à Barra Mansa. Preparamos o repertório e ensaiamos com muito carinho e é com muita emoção que nos apresentamos aqui hoje – ressaltou.

CORO – O Cantabile teve início em Barra Mansa, em 2000, sendo sempre composto por músicos e cantores profissionais. A princípio, foi criado com o objetivo de trabalhar somente com casamentos. “Mas, a música é extraordinária e hoje, além dos casamentos, fazemos outros eventos, em especial os de Natal”, contou Chris. O coro é composto por sete componentes: Chris Chiesse, Camila Gabriela, Carla, Fred Torchia, Andredson, Miguel Mellow e Bravo.

Fotos: Gabriel Borges