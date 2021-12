A prefeitura de Resende, através da Defesa Civil, realizou na terça-feira, dia 21, um simulado do Plano de Emergência para situações de risco no Pátio Administrativo da gestão municipal. O simulado acontece ocorreu foi no final da tarde por volta das 17 horas. Foi o primeiro exercício simulado de abandono de área, em toda a existência da prefeitura.

Segundo o diretor da Defesa Civil de Resende, Flávio Germano, o exercício é de grande importância para resguardar a integridade física dos funcionários em casos emergenciais. Durante a prática, uma série de procedimentos pré-estabelecidos para situações extremas foi executada com o acompanhamento de profissionais capacitados e contou com o apoio dos próprios servidores de variados setores para contribuir com a ação.

Todos os funcionários que atuam no pátio administrativo foram mobilizados e conduzidos pelos fiscais para seguir o Plano de Emergência. A ação iniciou com o toque da sirene da Defesa Civil, em volume audível em todo o pátio, por volta das 17 horas. Na sequência, todos entraram em fila onde o local foi evacuado e todos saíram de forma coordenada até o ponto de encontro estabelecido no plano. Depois de retirada de todos os funcionários, a simulação foi encerrada.

A realização do simulado está prevista na Lei federal nº 12608, de 10 de abril de 2021, de acordo com o Artigo 9º. O procedimento foi acompanhado pela Defesa Civil de Resende.