O vereador Edson Quinto (PL), acompanhou na manhã desta quarta-feira (22 de dezembro) a assinatura do contrato com a empresa que realizará a obra da Unidade de Saúde do bairro Santa Cruz. O feito aconteceu no Palácio 17 de Julho, no gabinete do prefeito Antônio Francisco Neto.

Edson explicou que a unidade é essencial no atendimento da população e alcançará os bairros próximos. “Em todos os tempos, a saúde sempre foi prioridade, mas vivemos tempos difíceis e a concretização dessa obra em breve traz tranquilidade aos moradores, e pra mim como parlamentar o sentimento é de dever cumprido e de estar no caminho certo, esse bem à população é um presente para todos”, garante Edson Quinto.

O vereador fez questão de acompanhar e agradecer o empenho do governo municipal na resolução definitiva da situação para que a entrega da unidade seja feita o quanto antes aos moradores. A empresa LPC Engenharia e Construções EIRELI-EPP está autorizada a iniciar a execução de obra de reforma e ampliação na Unidade Básica da Família, “Guanahyro Ferreira Neto” , situada na Avenida Orlando Jerônimo Telles, nº 130, Bairro Santa Cruz, de acordo com o contrato a previsão de início da obra é para a primeira quinzena do mês de janeiro de 2022.