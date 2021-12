Guarda Municipal de Volta Redonda recupera moto roubada em Sapucaia

Veículo foi encontrado no bairro Bela Vista durante ronda dos agentes

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) recuperou nesta terça-feira, dia 21, durante ronda no bairro Bela Vista, uma moto que consta como roubada. O veículo foi encontrado na Rua Dezenove-A, quando os agentes abordaram dois homens que estavam com duas motos paradas na via.

De acordo com a GMVR, os agentes estavam atendendo a uma ocorrência de furto em uma loja de departamento da Vila Santa Cecília e durante ronda nas vias no entorno, se depararam com os dois homens com os veículos. Ao solicitar documentação, foi constatada que uma das motos era fruto de roubo no município fluminense de Sapucaia.

O veículo roubado e o homem que estava de posse da moto foram encaminhados para a 93ª Delegacia de Polícia (DP), onde o caso foi registrado. Fotos: divulgação Secom/PMVR.