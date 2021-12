Jari visita Hospital Regional em primeira ação como deputado estadual

Jari lança nesta quinta-feira, em Volta Redonda, o projeto “Deputado na sua Cidade”.

O deputado estadual Jari de Oliveira (PSB), após um dia de sua posse na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), realiza a primeira ação à frente do novo cargo. Nesta quarta-feira, 22, ele visitou o Hospital Regional Zilda Arns, no bairro Roma, em Volta Redonda.

Durante a visita, Jari foi recebido pelo diretor Geral da unidade Marcus Russoni; pelo diretor Técnico, o médico Caio Larcher; o diretor Administrativo, Paulo Freitas; e pelo gerente Médico, Ricardo Arbex. A equipe da unidade acompanhou o deputado durante caminhada pelas instalações e contou sobre o dia a dia no hospital.

O objetivo foi conversar com usuários e funcionários da unidade de saúde para fiscalizar os serviços prestados à população assim como as condições de trabalho no hospital. A preocupação é mesma de quando atuava como vereador de Volta Redonda. Garantir a oferta de serviços de saúde de qualidade à população.

Durante a fiscalização dos espaços, Jari identificou que o hospital conta como uma área grande para o centro cirúrgico que ainda não foi implantado e ainda espaço para ampliar o número de leitos de enfermaria. “Vou enviar documento à Secretaria de Estado de Saúde pedindo essas melhorias para a unidade”, afirmou.

Ele também observou que em uma das enfermarias o ar condicionado não estava funcionando e pediu à direção do hospital que realocasse os pacientes por conta do calor. A paciente Ana Cristina da Silva Oliveira agradeceu o interesse do deputado em melhorar o atendimento na unidade e pela preocupação com a saúde da população. “Aprovo o atendimento aqui, mas é sempre bom ter alguém que trabalhe para que seja cada vez melhor”, falou Ana Cristina.

Jari lembrou ainda que, no início do último mês de outubro, ainda como vereador, se posicionou contra a contratação da OS Mahatma Gandhi para administrar o Hospital Regional.

“Esta organização fez uma péssima gestão quando esteve à frente do Hospital do Retiro, em Volta Redonda, e responde por desvio de dinheiro público após denúncia feita por mim ao Ministério Público”, disse Jari, que comemorou, no mesmo mês, a vitória quando o governo do Estado do Rio anunciou que esta OS não assumiria mais o hospital.

“Deputado na sua Cidade”

Na manhã desta quinta-feira, 23, Jari lança o projeto “Deputado na sua Cidade” e a primeira edição será em Volta Redonda, cidade que o elegeu vereador por três vezes. O deputado estará no Largo do Cecisa, na Vila Santa Cecília, das 8h às 12h.

A ideia é manter o diálogo com a população assim como fazia com o projeto “Vereador no seu Bairro”, para escutar as principais demandas. Mas desta vez, Jari vai falar sobre o papel do deputado estadual e como ele pode ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas ocupando uma cadeira na Alerj.