Um acidente ocorrido na manhã desta quarta-feira, provocou a morte do condutor, de 43 anos, e ferimentos em uma mulher, de 36, e uma criança, de 10, que seriam mulher e filho, do homem que foi a óbito, no km 237, da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), nas proximidades do bairro Grecco, em Vassouras.

A mulher e a criança sofreram ferimentos graves e foram levados para o Hospital Universitário, da cidade. O veículo, um Celta (Vassouras) ficou totalmente destruído. O trânsito ficou parado até o km 231, para a retirada dos veículos. O trânsito fluiu no sistema siga e pare. O motorista da carreta não ficou ferido.