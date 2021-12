Papai Noel entrega presentes para crianças no Hospital do Retiro

Distribuição de presentes de Natal aconteceu na manhã desta quarta-feira, dia 22 na ala pediátrica

O ‘Natal da Cidadania’, da Prefeitura de Volta Redonda, proporcionou uma manhã repleta de alegria, abraços, sorrisos e presentes. Foi assim o inicio desta quarta-feira, dia 22, na ala pediátrica do Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), o hospital do Retiro. O papai Noel e as “noelitas” (ajudantes) entregaram presentes às crianças e adolescentes internados no local.

O bom velhinho também distribuiu brinquedos para as crianças que estavam aguardando por atendimento na recepção e para outras em observação no setor ambulatorial. A alegria das crianças ao ver o papai Noel contagiou a todos: mães, pais, avós e os profissionais de saúde que acompanharam de perto a ação natalina e os cuidados na aproximação com os pacientes.

A pequena Sofia de 1 ano internada na pediatria foi uma das crianças que recebeu a lembrancinha do papai Noel. A mãe, Gabriela de Souza, comentou que ficou muito feliz com a atitude e espera comemorar o natal em casa com o restante da família.

“Estamos aqui desde domingo e esperamos ter alta logo para comemorar a data em casa. Fiquei extremamente feliz pelo gesto de carinho da prefeitura na entrega dos presentes, não imagina que isso pudesse acontecer, não esperava, foi algo muito significativo para mim diante da rotina do hospital”, comentou a mãe de Sofia.

Théo também de 1 ano recebeu o presente do bom velhinho no setor ambulatorial, onde passava por observação. A mãe Natiele Cristina, com lágrimas nos olhos, citou que a ação alegrou o filho que logo começou a brincar com presentes. “Gostei muito da presença do papai Noel aqui é difícil ver ações assim em outros lugares, meu filho estava um pouco assustado e logo se distraiu com os brinquedos”, comentou.

O superintendente da pediatria do Hospital do Retiro, médico Amaro Inácio Filho, destacou que ações como essas contribuem para a melhora do quadro clínico dos pacientes. O médico ainda citou que alegria é saúde e contagia o ambiente.

“Essas ações são fundamentais para o paciente, principalmente, as crianças hospitalizadas. Sem duvida quando um voluntário chega vestido de papai Noel ou de outro personagem percebemos que as crianças ficam alegres com sorriso no rosto, com uma disposição antes não observada. Costumo dizer que alegria é saúde e contagia, por isso, é importante essas ações voluntárias em um hospital”, disse.

A enfermeira responsável pela pediatria, Gilmara Aguiar, ressaltou que durante o ano outras ações são feitas para as crianças em parceria com grupos voluntários. “No Dia das Crianças, recebemos a visita de grupos voluntários, como os Palhaços da Alegria, Liga da FOA, entre outros que se vestem de super heróis, trazem presentes, contam histórias e fazem todos felizes”, comentou. Fotos: Cris Oliveira- Secom/PMVR