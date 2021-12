A Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) certificou na manhã desta terça-feira, dia 21, 80 usuários dos CRAS (Centros de Referência da Assistência Social), que participaram do projeto “Qualificação Profissional”, realizado em parceria com a Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro). A cerimônia aconteceu na sede do SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), no bairro Aero Clube.

Os formandos estavam divididos em cinco modalidades de curso, todos gratuitos, administração de materiais e logística integrada; fabricação de biscoitos; fabricação de pães rústicos; NR-11 operação de empilhadeiras; e operação de ponte rolante.

O secretário de Ação Comunitária, Munir Francisco, expressou imensa alegria em participar de um momento tão especial na vida dos usuários dos CRAS.

“Quando retornamos à Smac, em janeiro deste ano, procuramos de imediato reabrir as unidades CRAS e retomar todos os projetos que trazem benefícios à população de Volta Redonda. E agradeço a todos os parceiros que contribuíram com a gente, neste momento de reconstrução. A Firjan foi uma das instituições que acreditaram no nosso trabalho. Esta parceria, que culminou neste momento que é especial na vida dos nossos usuários CRAS”, destacou.

Para o próximo ano, Munir anunciou que pretende renovar e ampliar esta parceria. “Já no início de 2022, vamos sentar com os diretores da Firjan e do SENAI para avaliar a primeira experiência de trabalho juntos e planejar novas ações. Esperamos fechar uma nova parceria, com ampliação dos cursos e aumento no número de vagas”, completou o secretário.

A diretora do Departamento de Proteção Básica, Rosane Marques, a Branca, destacou a importância dessa iniciativa para os usuários da assistência social.

“Além de contribuir com a qualificação profissional e uma possível inserção no mundo do trabalho, essa iniciativa traz autonomia aos usuários da assistência social, aumenta a autoestima e restabelece os sonhos e a esperança de pessoas que vivenciam tantas situações de vulnerabilidade social”.

O coordenador Operacional de Educação Profissional do SENAI Volta Redonda, Marcos Cappato, afirmou que “toda Firjan/SENAI Volta Redonda está feliz pela parceria desenvolvida com a Prefeitura Municipal, através da Smac, que oportunizou a qualificação de 80 jovens para ingresso ou retorno ao mercado de trabalho, por meio de cursos profissionalizantes nos segmentos de logística, gestão e alimentos”.

Participaram da cerimônia, que respeitou todos os protocolos de prevenção à Covid-19, o analista de negócios da Firjan, Eduardo Ferreira França; a responsável pela divisão Operacional das Unidades CRAS, Claudia Novaes; e os coordenadores do CRAS São Sebastião, Carmen Marcolino, do CRAS Três Poços, Gustavo Frazão, do CRAS Siderlândia, Luziete Amaral e do CRAS Volta Grande, Claudia Chuff.