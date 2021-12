Polícia Militar apreende 20 quilos de maconha o bairro Retiro

Policiais militares estavam em patrulhamento no final da noite da terça-feira, no bairro Nova Primavera, quando receberam uma informação sobre uma grande quantidade de drogas que estava sendo transportada por um condutor de um Fiesta (prata) para ser entregue no bairro Candelária, em Volta Redonda.

Os agentes se mobilizaram e conseguiram interceptar o veículo na Avenida Sávio Gama, próximo ao entroncamento com a Rua Waldir Sobreira Pires, no bairro Retiro, em Volta Redonda.

Durante abordagem, foram apreendidos 20 quilos de maconha. O motorista do carro foi preso. O veículo também foi apreendido. Foto: Polícia Militar