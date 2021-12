Um homem, de 33 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso por policiais rodoviários federais (PRF) após ter se envolvido em um acidente na tarde de terça-feira, na Rodovia Lúcio Meira, na altura do km 279, no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí.

Segundo informações dos policiais rodoviários federais havia um mandado de prisão expedido, no dia 17, pela Justiça, de Barra Mansa. Ele foi preso e levado para a Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí.