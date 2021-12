Ponto facultativo segue até o dia 03 de janeiro; Serviços essenciais funcionarão em esquema de plantão

Em virtude das festas de fim de ano, Natal e Ano Novo, o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais a partir desta quinta-feira, 23 de dezembro. Serviços essenciais funcionarão em esquema de plantão. As atividades retornam ao normal na segunda-feira, 03.A UPA (Unidade de Pronto Atendimento), Central de Ambulância, Polícia Militar, Bombeiros, Guarda Municipal, e Delegacia funcionarão normalmente. Já o Conselho Tutelar, Defesa Civil, Hospital da Mulher, Saae-BM e Hemonúcleo funcionarão em esquema de plantão.

DEFESA CIVIL

Moradores que precisarem de atendimento de emergência podem acionar o órgão através do número 199. As ligações serão recebidas pela Guarda Municipal no CESP (Centro Estratégico de Segurança Pública) e direcionadas a equipe de plantão.

HOSPITAL DA MULHER

A unidade estará aberta entre os dias 23 e 26 para atendimento de emergência e parto. Durante os dias 27, 28 e 29 o Hospital da Mulher atenderá normalmente. Já entre os dias 31 de dezembro e 02 de janeiro a unidade receberá apenas parto e casos de emergência.

SAAE-BM

O cidadão que tiver problemas com o abastecimento e vazamentos de água, assim como outros serviços de urgência, pode entrar em contato com o Saae-BM, através dos números 115 ou (24) 3512-4333. Esse atendimento também será mantido pelo WhatsApp (24) 99876-3526 e pelo serviço da ouvidoria no telefone (24) 3028-9944. O Saae-BM retoma seu expediente normal dia 03, às 8 horas.

HEMONÚCLEO

A unidade funcionará normalmente das 7h às 11h nos dias 23, 27, 28 e 29 para captação de sangue. O Hemonúcleo fica na Rua Pinto Ribeiro, nº 205, anexo à Santa Casa, no Centro.

Fotos: Chico de Assis