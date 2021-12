SEMOP quer parceria com taxistas para melhoria na segurança pública

O secretário municipal de Ordem Pública (SEMOP), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, e o atual presidente da Cooperaço Rádio Táxi e também do Sindicato dos Condutores Autônomos – Táxis de Volta Redonda, Clovis Barbosa da Silveira estiveram reunidos na tarde desta terça-feira, dia 21, na Ilha São João. O objetivo do recém-empossado secretário foi fazer a apresentação da SEMOP e propor uma colaboração, visando melhoria da segurança do município.

“Começamos a entrar em contato com as representatividades da cidade, para que possamos entender as demandas existentes e fortalecer parcerias na área da segurança pública, pois sabemos que precisamos avançar nesse sentido”, explicou Luiz Henrique.

Durante a conversa, uma das sugestões foi a criação de grupos de WhatsApp, entre os taxistas, a SEMOP e a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), para troca de informações, uma vez que a rede social “é uma ferramenta importante e está à disposição de todos”, disse Luiz Henrique.

A proposta agradou ao presidente Clóvis Silveira, que ficou de agendar uma próxima reunião, desta vez com as presenças de diretores das entidades e titulares de outras secretarias ligadas ao trânsito e à segurança pública, em data a ser definida. “A ajuda mútua entre Poder Público e os taxistas é do interesse de todos”, disse Clóvis Silveira.

“Na próxima reunião, que será mais ampla, vamos debater projetos voltados para o combate ao transporte irregular, para maior segurança dos taxistas e também dos passageiros”, disse Luiz Henrique, acrescentando que o prefeito Antônio Francisco Neto adquiriu novas câmeras de monitoramento, que serão instaladas em vários pontos da cidade, levando em conta ponto estratégico e facilidade de manuseio.