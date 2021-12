Prefeito Neto recebeu profissional que ajudou a implantar as Salas de Apoio Pedagógico no município

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, recebeu nesta semana em seu gabinete no Palácio 17 de Julho, no bairro Aterrado, a especialista em atendimento às pessoas com diagnóstico de Transtorno do Espectro do Autismo, Caroline Kwee. Durante o encontro, que contou com a participação da chefe da seção de Educação Especial da Secretaria de Municipal de Educação (SME), Elizabeth Melo, foram abordados temas como atendimento e a importância de oferecer as melhores condições para os alunos da Rede Pública Municipal e adultos com esse diagnóstico.

“Volta Redonda sempre foi referência na educação e estamos retomando antigas parcerias que deram certo no passado e tenho certeza que vão melhorar ainda mais nosso atendimento ao público autista”, afirmou o prefeito Neto.

A conversa no gabinete também tratou sobre o aumento significativo do número de alunos com Transtorno do Espectro Autista/TEA nas unidades escolares do ensino regular e a complexidade pedagógica característica para esse atendimento. De acordo com Elizabeth Melo, é necessário que o trabalho seja realizado por profissionais que possam contribuir para o desenvolvimento dos atendidos, bem como seus familiares.

“Essa consultoria da Caroline, que voltará a atuar conosco em 2022, vai contribuir para que nosso trabalho seja desenvolvido cada vez mais com a excelência que esse público merece”, frisou Elizabeth.

A secretária municipal de Educação, Therezinha dos Santos Gonçalves, a Tetê, lembrou que Caroline Kwee, juntamente com os profissionais da seção de Educação Especial, ajudou a implantar as Salas de Apoio Pedagógico/SAP no município em 2012. Elas são espaços alternativos que oferecem atendimento especializado em sala de aula adaptada com equipamentos e recursos pedagógicos específicos, com base no Programa TEACCH – sigla em Inglês para Tratamento e Educação para Autistas e Crianças com Déficits Relacionados à Comunicação.

“Temos uma estrutura na Rede Municipal de Ensino que é referência no atendimento ao público autista e estamos resgatando essa parceria para continuar oferecendo um atendimento cada vez melhor aos nossos alunos. Isso é importante para eles e para os familiares”, ressaltou Tetê.

Atendimento especializado

Em Volta Redonda, o atendimento na rede para pessoas com Transtornos do Espectro Autista começa pela Escola Especializada Dayse Mansur da Costa Lima, no bairro Jardim Paraíba, que atende crianças e jovens até completarem os 16 anos. O objetivo é colaborar com a evolução dos alunos na parte pedagógica, e também incentivar o convívio social para melhorar a qualidade de vida do autista e sua família.

Ao serem transferidos da Escola Especializada Dayse Mansur para o Sítio Escola Municipal Espaço Integrado do Autista Thereza Chicarino (Semeia), os alunos passam a realizar atividades adaptadas. Frequentam academia de ginástica, fazem atividades na quadra de esportes, além de participar de passeios sociais como idas a supermercados, ação interrompida por conta da pandemia, e ainda mostram talento e criatividade em uma oficina de artes. No Sítio Escola, os alunos também contam com horta e Cozinha Modelo, além de Casa Modelo, onde executam tarefas do dia a dia para conquistar mais independência. Foto: divulgação Secom/PMVR.