Agentes do 10º BPM aprendem drogas com jovem, em Juparanã

Policiais militares receberam uma denúncia no início da tarde desta quinta-feira, sobre um jovem, de 22 anos, teria entrado em uma escola (desativada) na Rua Silvio Camargo, nas proximidades do número 110, no distrito de Juparanã, em Valença (RJ).

Os policiais foram até o local e durante revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Ao fazer revista no local os agentes encontraram dois pinos contendo pó branco (cocaína). O jovem confessou ser de sua propriedade. O jovem e os pinos foram levados para a 91ª Delegacia de Polícia.