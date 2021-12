Agropecuária sofre tentativa de roubo, no bairro Conforto

Câmeras de monitoramento flagraram na manhã desta quinta-feira, a tentativa de assalto a agropecuária Agrovida, localizada na Rua Carlos Chagas, no bairro Conforto, em Volta Redonda. No vídeo, um homem de boné, máscara de proteção contra a Covid-19, casaco e bermuda entra no estabelecimento com uma arma e aborda uma funcionária.

Segundo informações, nada foi levado do estabelecimento, já que não havia dinheiro no cofre. Outra câmera de segurança mostra o criminoso caminhando pela rua momentos antes de entrar na agropecuária.