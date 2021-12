Homem fica ferido em troca de tiros com policiais

Um homem, de 34 anos, ficou ferido numa troca de tiros com policiais militares no início da noite da terça-feira, na Rua Antônio Luciano no bairro Santa Izabel, em Barra Mansa. Os policiais foram verificar uma denúncia sobre homens que estariam traficando no local. Quando os agentes chegaram depararam com os suspeitos armados. Os agentes ordenaram que largassem as armas. No entanto eles fizeram menção de atirar, o que levou um dos agentes a fazer um disparo de fuzil,

O homem foi socorrido e levado para a Santa Casa de Barra Mansa, onde passou por uma cirurgia, e se encontra sob custódia. Com o suspeito foi apreendido um revólver calibre 38, 12 munições, 31 pedaços de maconha e um pino grande de cocaína. Outro homem, que, segundo os agentes também estava armado, conseguiu fugir. Foto: Polícia Militar