Identificada mulher morta em acidente na Rodovia do Contorno

Foi identificado como sendo Marly Mariana da Silva, de 62 anos, a mulher que morreu no acidente da manhã desta quinta-feira, na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda.

A neta dela, de 11 anos, ficou ferida e foi socorrida no Hospital São João Batista. A idosa e a menina estavam numa motocicleta que colidiu com uma carreta em frente a um conjunto habitacional. A pista estava molhada e chovia na hora do acidente.

O sepultamento de Marly está marcado para às 11h30min desta sexta-feira, no Cemitério Portal da Saudade. A criança continua internada no Hospital São João Batista. A mãe da menina está fazendo companhia para a filha.