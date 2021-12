O delegado da Polícia Civil, de Barra do Piraí. Dr. Rodolfo Atala, informou que a operação realizada no início da manhã desta quinta-feira, por volta das 6 horas, terminou com a detenção de quatro pessoas que tiveram a prisão temporária decretada pela Justiça e com uma mulher presa em flagrante.

Segundo Rodolfo Atala, que comandou a operação, a mulher teria ameaçado outra pessoa afirmando que a organização criminosa não iria “tolerar” a operação.