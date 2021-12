A Polícia Civil de Barra Mansa prendeu na quarta-feira (22) dois homens que confessaram o assassinato, no início deste mês, de Luiz Otávio Barbosa, de 56 anos, morador de Volta Redonda. Um adolescente de 14 anos, filho de um dos envolvidos, foi apreendido. O corpo de Luiz Otávio, residente no bairro Eucaliptal, estava enterrado numa cova rasa em Carfanaum, na área rural de Barra Mansa. Os bombeiros fizeram a remoção do cadáver no início da noite também da quarta-feira.

De acordo com o delegado Michel Floroschk, o crime teve motivação passional e foi planejado por ciúmes de um dos presos, de 59 anos, pois a mulher com quem ele estava se relacionando tinha sido ex-companheira de Luiz Otávio por 12 anos e mantinha com ele uma boa convivência.

A vítima foi atraída a Barra Mansa para fazer um suposto orçamento de serviço de pintura. A câmera de segurança de uma boate gravou o momento em que Otávio entrou no Fiat Uno do mandante do crime, na RJ-155 (Barra Mansa-Angra dos Reis).

Através de investigações e depoimentos, os policiais identificaram os suspeitos. Eles vão responder por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

O executor do homicídio é um retireiro de 21 anos, funcionário de uma fazenda em Carfanaum. Ele foi denunciado pelo mentor do crime e também acabou confessando. Disse que lhe foi oferecido dinheiro para o assassinato, embora sem mencionar algum valor.

EMBOSCADA – Luiz Otávio estava desaparecido desde o dia 7 deste mês, quando saiu de casa no meio da tarde dizendo que iria fazer um orçamento de pintura. Quem ligou para ele foi o adolescente. Um dia depois, sem notícias de Luiz Otávio, sua atual companheira registrou um boletim de ocorrência na delegacia de Volta Redonda.

Através do monitoramento do celular, ficou constatado que Otávio saiu de Volta Redonda e se dirigiu até o bairro Santa Clara. Ali, a câmera da boate mostrou quando ele entrou no carro do mandante. O Uno era dirigido também pelo adolescente, que levou Luiz Otávio até o lugar onde os adultos esperavam. Logo que eles entraram no carro, o homem foi amarrado e levado para uma fazenda.

De acordo com o que foi apurado, o executor do crime levou a vítima para o meio de uma mata. Luiz Otávio foi esfaqueado no pescoço. O corpo, no entanto, só foi ocultado no dia seguinte, quando os três voltaram a se encontrar. (Fotos: Reprodução e Polícia Civil)