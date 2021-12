Policiais militares prendem estelionatários, em Pinheiral

Policiais militares prenderam na quarta-feira, dois suspeitos de estelionato contra uma idosa, de 70 anos, em Pinheiral. A idosa fez a denúncia de ter sido vítima de um golpe aplicado pelos estelionatários. De acordo com a mulher, ela fez uma compra de um travesseiro com os dois, no valor de R$ 20, mas, em sua conta, o valor debitado foi de R$ 1.020.

Os suspeitos, de 34 e 20 anos de idade, foram encontrados pelos policiais militares em um Citroën C4 preto, na Avenida Nilton Pena Botelho, no bairro São Jorge. No veículo foram apreendidos duas máquinas de cartão, um cartão de banco, um celular e 12 travesseiros. Eles foram levados para a delegacia de polícia, onde foram reconhecidos pela idosa, que confirmou a denúncia. (Foto: Polícia Militar)