Suspeito da morte de turista é encontrado morto, em Paraty

O terceiro suspeito de ter envolvimento na morte do turista Paulo, Vitor da Silva Lins, de 31 anos, cinegrafista da Câmara Municipal de São Paulo, foi encontrado morto na tarde desta quinta-feira, numa área de mata no bairro Olaria, em Paraty. Vitor havia acabado de chegar à Paraty, acompanhado da namorada, de 28 anos. Os dois viajaram de ônibus e estavam a caminho da pousada onde ficariam hospedados quando foram surpreendidos por três assaltantes.

Segundo apurou a polícia, Vitor foi baleado porque se recusou a entregar a mochila aos criminosos. A mochila da namorada foi roubada e ela não ficou ferida. Policiais militares apreenderam na Ilha das Cobras, dois adolescentes, de 17 e 16 anos, que também teriam participado com crime. Na delegacia de Paraty, a mulher reconheceu os dois menores apreendidos. Eles confessaram o crime.

Devido à repercussão do caso é possível que ele tenha sido morto por traficantes, devido a repercussão do crime.

A Câmara Municipal de São Paulo divulgou uma nota de pesar pela morte de Vitor. “É com imenso pesar que a Rede Câmara comunica o falecimento de Vitor da Silva Lins. O repórter cinematográfico de 31 anos foi vítima de latrocínio na manhã desta quinta-feira (23/12), na cidade de Paraty, no estado do Rio de Janeiro. Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento. O Presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Ver. Milton Leite (DEM), enviou também uma mensagem de conforto a toda a família. Aos familiares e amigos, os nossos mais sinceros sentimentos”