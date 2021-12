UBSFs Vila Mury e Volta Grande vão funcionar das 07 às 19 horas em acolhimento aos casos leves de síndrome gripal

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), abrirá duas unidades básicas de saúde neste fim de semana, dias 25 e 26 de dezembro. As UBSFs dos bairros Vila Mury e Volta Grande vão funcionar, das 07 às 19 horas, para atendimento aos pacientes com sintomas gripais leves.

A secretaria ressalta que, os pacientes com síndrome gripal, de acordo ao protocolo de atendimento da Secretaria Estadual de Saúde (SES) devem ser submetidos a teste de antígeno para Covid-19, independentemente da data do início dos sintomas.

Dessa forma, os profissionais de saúde conseguirão realizar o diagnóstico diferenciado. Uma vez que os sintomas da Covid-19 e Influenza são muito parecidos, como: febre alta, coriza, dor muscular, tosse seca e dor de cabeça. Os testes são disponibilizados na rede de Atenção Primária à Saúde (UBS e UBSF).

Pacientes com complicações e sinais de gravidade serão encaminhados a rede de urgência do município – Hospital Municipal do Retiro (HMMR), UPA (Santo Agostinho), Hospital Municipal Dr. Nelson Gonçalves (antigo Cais Aterrado) e Serviço de Pronto Atendimento (Cais Conforto) – que também conta com equipes de apoio e testes diagnósticos para o atendimento à população.