Parceria prevê 100 mil castrações em todo o estado do Rio de Janeiro

A prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural, em parceria com a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, encerrou nesta sexta-feira, 24, o cadastramento de cerca de 900 animais para a castração gratuita. Uma tenda foi instalada na Praça da Matriz desde o dia 21, no Centro, onde os munícipes realizavam os cadastros e recebiam as devidas instruções.

A iniciativa faz parte do programa RJPET, com o objetivo de atender a população interessada em castrar cães e gatos. Segundo o secretário de Desenvolvimento Rural, Roberto Carvalho, o Beleza, o balanço da primeira semana da ação foi bastante satisfatório. “Ao longo desses quatro dias com a Tenda instalada na Praça da Matriz obtivemos uma grande procura dos moradores em busca de ajuda. Na tenda, nós conseguimos orientar as pessoas a realizarem seus cadastros através do celular, e para aqueles que preferiam preencher os formulários presencialmente, nossos colaboradores ajudaram e fizeram o agendamento”, revelou, acrescentando que a intenção é continuar com o cadastro na primeira semana de 2022.

– Muitos moradores já conseguiram marcar a castração dos seus animais para o mês de janeiro. Então, nosso desejo é que já na primeira semana de janeiro iniciemos a tenda itinerante, que passará por diversos bairros de Barra Mansa – completou Beleza.