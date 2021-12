Colisão envolve dois ônibus em Angra dos Reis

Um acidente ocorrido na noite de quinta-feira, por volta das 19h30min, deixou 24 pessoas com ferimentos, no km 486, da Rodovia BR-101 (Rodovia Rio-Santos), na altura do bairro Areal, em Angra dos Reis. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados e levaram as vítimas para o Hospital Municipal da Japuíba.

Segundo a unidade hospitalar, as vítimas foram atendidas e liberadas no mesmo dia.

NOTA DA EMPRESA

A Viação Senhor do Bonfim, responsável pelos veículos, disse que prestou todo socorro aos passageiros. Disse ainda que um reboque foi deslocado em apoio à remoção dos veículos envolvidos no acidente e que vai analisar as causas do ocorrido e tomar as medidas cabíveis.