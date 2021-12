Covid-19: Barra Mansa retoma a vacinação na segunda-feira, 27

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, informa que não haverá aplicação da vacina contra a Covid-19 no município entre os dias 23 e 26 de dezembro. A vacinação será retomada na segunda-feira, 27, com aplicação de D1 para pessoas a partir de 12 anos (nos postos de saúde dos bairros), D2 agendadas (CoronaVac e AstraZeneca no PSF Ano Bom), D2 do imunizante da Janssen para pessoas que tomaram a D1 até o dia 24/07 e dose de reforço para maiores de 18 anos que tomaram a D2 até o dia 27/07.

A Secretaria ainda informa que na tarde desta quarta-feira, 22, recebeu via aérea 5.740 doses da vacina Pfizer.