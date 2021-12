O funcionário de um hotel de Paraíba do Sul foi preso na quinta-feira (23) por policiais civis e militares. Ele é acusado de ter furtado da conta bancária de uma idosa, de 81 anos, cerca de R$ 100 mil. A idosa passou a morar no hotel desde que perdeu o marido, vítima de Covid-19, no ano passado.

Segundo a polícia, o homem acompanhou a mulher até o banco em algumas ocasiões, guardando a senha do cartão digitada por ela. A partir de então, ao menos uma vez por mês, ele pegava o cartão sem que a vítima percebesse e realizava saques na conta bancária dela. A polícia informou que conseguiu recuperar R$ 11,8 mil do valor desviado.

O caso só foi descoberto porque, na quarta-feira (22), a idosa deu por falta do cartão. Ao procurar o banco ela foi informada que R$ 7 mil tinham sido sacados pela manhã de um caixa eletrônico.

O caso foi comunicado à polícia, que conseguiu identificar o suspeito. Ele confessou o crime e foi autuado por furto qualificado, agravado por ser a vítima pessoa idosa. – Foco Regional