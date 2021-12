Jovem é assassinado no bairro Habitat, em Três Rios

Ronald Willian Fernandes Cardoso, de 22 anos, foi assassinado no início da manhã desta sexta-feira, na Rua Vereador Elisson Jorge, no bairro Habitat, em Três Rios. Segundo informações do local, o suspeito passou em uma bicicleta e disparou contra a vítima. Segundo testemunhas, pelos menos três tiros foram ouvidos.

A Polícia Militar foi acionada e preservou o local até a chegada da perícia da Polícia Civil. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e o corpo foi levado para o IML (Instituto Médico Legal), da cidade.

A informação dava conta de que o suspeito já foi identificado e está sendo procurado.