Polícia Militar apreende suspeitos com drogas, no bairro Santa Rosa 2

Policiais militares estavam em patrulhamento quando tiveram a atenção voltada para um jovem, de 18 anos, na Rua F, no bairro Santa Rosa 2, em Valença (RJ). Durante fiscalização foram encontrados dois pinos de pó branco com o suspeito. Os agentes perguntaram se tinha entorpecente em sua residência. Ele ficou nervoso e afirmou que não tinha. Os agentes foram até a residência, onde foram autorizados a entrar pela esposa do suspeito, também de 18 anos.

Na residência os policiais encontraram dentro da gaveta e debaixo da cômoda a quantia de 32 pinos de cocaína, sete tabletes pequenos de maconha e 30 sacolés vazios para endolação. O jovem disse que as drogas pertenciam a um adolescente de 17 anos, que é seu vizinho. O adolescente foi chamado e confirmou que as drogas lhe pertenciam. Os dois foram levados para a Delegacia de Polícia, de Valença.

O menor foi ouvido e liberado na presença do seu responsável. O jovem permaneceu preso.

Sandro Barra /Jornal Valença