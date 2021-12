Estão sendo oferecidas 22 vagas; Inscrições estão abertas em todos os CRAS até dia 07

A prefeitura de Volta Redonda e a Fundação CSN estão promovendo o curso gratuito de Hotelaria para jovens dos 16 a 29 anos. Estão sendo oferecidas 22 vagas, destinadas a usuários dos Cras (Centro de Referência em Assistência Social) e jovens do Degase –Criaad (Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente), Centro de Cidadania LGBTQIA+, às mulheres atendidas pelo CEAM (Centro Especial de Atendimento à Mulher) e inseridos no PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil). As inscrições estão abertas até dia 07 de janeiro.

O curso será híbrido, parte das aulas on-line e parte presencial. A formação terá início em fevereiro e terá duração de seis meses. A aula inaugural será no dia 10/02, às 14 horas, no Hotel Bela Vista.

As aulas estão programadas para ocorrerem às terças e quintas-feiras e serão divididas em duas turmas, nos períodos da manhã e da tarde. O curso é uma parceria da Fundação CSN, SMAC/Prefeitura de Volta Redonda e Governo do Estado.

Serão oferecidos transporte, lanche, uniforme e seguro contra acidentes aos alunos matriculados no curso. Mais informações pelo telefone 3348 – 1569