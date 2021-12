Subprefeitura do Retiro amplia e qualifica atendimento em 2021

Autarquia vem registrando aumento no número de pessoas que buscam os serviços ofertados

A Subprefeitura do Retiro fecha o ano de 2021 com uma evolução na procura e na oferta dos serviços oferecidos à população de Volta Redonda. Um balanço referente ao período de janeiro a outubro deste ano aponta um crescimento de 52% no número de atendimentos realizados pela subprefeitura. A média de público atendido chegou a 7 mil registros entre os meses de setembro e novembro, enquanto a média de janeiro foi de 4,6 mil.

O coordenador da Subprefeitura do Retiro, Jorge Ricardo Silva (o Jorginho), explicou que alguns fatores influenciaram esse crescimento, como a retomada da economia, o Refis e o desconto de 50% no IPTU 2022 para aposentados e pensionistas. Acrescido a eles, o coordenador cita uma reestruturação feita na quantidade e na qualidade dos serviços oferecidos pela autarquia.

“O atendimento já começa diferenciado quando o cidadão chega à recepção. Damos total apoio às pessoas que necessitam de acesso à internet. Muitas não sabem fazê-lo, ou não têm acesso, e por isso nos procuram. Temos uma equipe preparada para ajudar nesses casos”, garantiu Jorginho.

E quem utiliza os serviços da subprefeitura tem elogiado o atendimento prestado. É o caso do advogado e corretor de imóveis, Carlos Gomes do Carmo, de 28 anos, morador do Retiro. Segundo ele, dentre as melhorias identificadas neste ano está a melhor disposição do espaço no saguão onde são realizados os atendimentos.

“Facilita muito termos um polo aqui no Retiro para conseguir fazer parcelamentos como do Refis, do Saae e outros serviços que ajudam a comunidade daqui e do entorno, como Vila Brasília, Belo Horizonte e Siderlândia. Sempre que venho à subprefeitura sou bem atendido, tanto pelas recepcionistas quando pelos atendentes”, acrescentou Carlos.

Informação e geração de empregos

A Subprefeitura do Retiro oferece diversos serviços realizados pela administração municipal e por outros órgãos e entidades. Em relação à prefeitura (Dívida Ativa, IPTU, Saae-VR, etc.), são feitos uma média de 120 atendimentos por dia, tanto presencial quanto de formas remotas, como por telefone, e-mail e Whatsapp.

Dentre os serviços mais procurados na autarquia, estão solicitações referentes à Carteira de Trabalho Digital; cadastro para vagas e empregos no SINE; agendamentos para o Seguro Desemprego (1.745 cadastramentos de janeiro a novembro); atendimentos para serviços e emissão de boletos do Saae/VR; auxílio para serviços digitais de diferentes órgãos públicos.

De acordo com o último relatório emitido pela subprefeitura, até novembro foram cadastradas 84 novas empresas no Sine, resultando em 787 vagas ofertadas e no encaminhamento de 2.361 pessoas para participar de processos seletivos.

“Em junho, iniciamos uma parceria inédita. O auditório da subprefeitura foi cedido às empresas cadastradas para realizar seus processos seletivos. Nesse período, a procura foi grande, foram 148 eventos para seleção. E como a demanda tem crescido, estamos prevendo ampliar a equipe e dobrar a capacidade de atendimento”, disse Jorginho.

A equipe do Sine também atua com cadastro de vagas, empregadores e trabalhadores; orientação para abertura de Carteira de Trabalho Digital e para uso do aplicativo Sine Fácil, além de auxiliar com demandas referentes ao Ministério do Trabalho; permissão às empresas cadastradas para acesso ao Proger (Programa de Geração de Renda), do Governo Federal, que oferece linhas de crédito.

Novos serviços previstos para 2022

O coordenador da subprefeitura conta que os serviços serão ampliados em 2022. Segundo ele, um convênio já firmado com o INSS vai permitir o atendimento na subprefeitura a solicitações de serviços do instituto, como a prova de vida, em casos excepcionais. E também está previsto um convênio com a Setrab (Secretaria de Estado de Trabalho e Renda do Rio de Janeiro), para a subprefeitura sediar a Casa do Trabalhador.

“Nossos funcionários já foram qualificados e passarão por atualizações para atuar no atendimento referente a serviços do INSS. Todo esse trabalho de qualificação do atendimento vem atraindo cada vez mais as pessoas para a subprefeitura. A facilidade no acesso aos serviços é um diferencial e vamos continuar trabalhando para melhorar cada vez mais nosso atendimento à população de Volta Redonda”, afirmou Jorginho. Fotos: Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR.