Turismo: Volta Redonda investe na valorização da cultura local em 2021

Município promoveu ações, participou de importantes eventos e planeja ampliar retomada do setor no próximo ano

Em 2021, a Diretoria de Turismo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) de Volta Redonda se mobilizou com ações de retomada do setor, envolvendo a participação do município em eventos de destaque como o Fórum Regional de Turismo Fluminense e a feira internacional de turismo WTM Latin America, além de realizar a 5ª Reunião do APL do Café do Vale do Café. Também foram desenvolvidas ações no sentido de valorização da cultura local, e um planejamento para novas ações para o próximo ano.

“Este ano foi de planejamento estratégico e reestruturação do município, conciliando com diversas atividades de valorização das características locais. Foram conquistas para o Turismo em nossa cidade e na região, e esperamos ampliar essa retomada do setor em 2022”, ressaltou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré.

Durante o ano foram promovidas várias ações de valorização da cultura local, seja no artesanato, por meio do incentivo ao projeto Arigó que segue nos eventos e no posto de venda do Hotel Seleto, quanto na produção de roteiros históricos – dentre eles, o City Tour Histórico que percorreu no aniversário da cidade, os pontos históricos em uma grande comitiva com os Clubes de Antiguidades Automotivas, Motoclube Falcões de Aço e Jipe Clube de Volta Redonda. O evento deu origem à série de vídeos do City Tour Histórico em Volta Redonda – acessível no canal Turismo em Volta no Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCflBt4-K98gkcwWg6P5DWJQ/featured).

Tour Virtual

Com foco no patrimônio histórico da cidade, o Tour Virtual aconteceu também como uma resposta ao momento de pandemia. Para isso, a ferramenta interativa Google Earth (https://abre.ai/c1MS) foi utilizada para levar o visitante a diversos locais de memória do município, com imagens de como eram no passado, apresentando atrações históricas.

O roteiro foi desenvolvido dando destaque ao “Patrimônio Industrial” e relembra locais importantes da história do município e seu desenvolvimento antes mesmo da chegada da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).

Teve início também como parte das estratégias de valorização da identidade local, o programa conheça Volta Redonda, veiculado nas redes sociais. O intuito foi circular informações sobre a cidade com conteúdos temáticos sobre Gastronomia, Hospedagem, Espaços de eventos, Curiosidades sobre a cidade, Patrimônio Histórico, Lugares para conhecer e Compras.

Eventos importantes

E levar a cultura local para outros lugares também fez parte da série de ações da SMDET em 2021. A participação de Volta Redonda na WTM Latin America, feira internacional de turismo realizada de forma online, permitiu a realização de uma série de reuniões virtuais com o objetivo de estreitar parcerias para o ano de 2022.

No Fórum Regional de Turismo Fluminense – Edição Vale do Café, realizado em Vassouras, a cidade foi promovida como destino de Negócios, Eventos, Gastronomia e Patrimônio Histórico Industrial e ainda teve a presença de artesãos representando o projeto Arigó de Artesanato, fortalecendo a valorização da memória e identidade local.

Encerrando o ano, Volta Redonda sediou a 5ª Reunião do APL do Café do Vale do Café, desdobramento do fórum de mesmo nome, que foi realizado em Vassouras. O objetivo foi aproximar os setores da cadeia produtiva do café nos municípios que integram a região turística dos antigos casarões.

Conselho Municipal

Além das ações atrativas e participação em eventos, outro fator importante para a valorização do setor no município foi manter o Conselho Municipal de Turismo ativo durante as restrições impostas pela pandemia. Segundo a diretora de Turismo da SMDET, Débora Cândido, manteve-se a rotina de reuniões e foi realizada a eleição da diretoria do conselho em Volta Redonda.

“Definimos duas linhas de ação para o ano de 2022 que visam apoiar o desenvolvimento da gastronomia local e o estímulo à captação de visitantes. As ações são lideradas pelas áreas de Alimentos e Bebidas, Guias de Turismo e Agenciamento”, contou Débora.

A parceria também segue com o artesanato, essencial para o Projeto Arigó, que atualmente possibilita venda de artesanato com identidade local no Centro de Informações Turísticas (CIT), em feiras e eventos de turismo e ainda no Hotel Seleto.

“Na secretaria, estamos planejando diversas novidades e nos preparando para a retomada de eventos, com planejamento junto aos tradicionais realizadores da cidade, na medida em que os decretos municipais forem indicando que é segura a realização de eventos. Também teremos atividades para estimular novos negócios e criar soluções para acolher melhor o turista”, concluiu Débora Cândido.

Fotos: divulgação Secom/PMVR.