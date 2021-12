Colisão envolve carro e ônibus no Centro, de Volta Redonda

Uma colisão entre um ônibus da Viação Agulhas Negras e um veículo de passeio na madrugada deste sábado, deixou três pessoas feridas, no Avenida Amaral Peixoto com a Rua São João, no Centro da cidade de Volta Redonda.

Segundo foi informado à Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), o motorista do carro não teria respeitado o sinal e bateu no ônibus que, desgovernado, derrubou um poste. Os dois motoristas e o passageiro do carro foram socorridos no Hospital São João Batista. A Light foi acionada para a troca do poste.