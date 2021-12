Fundação Beatriz Gama volta a oferecer cursos profissionalizantes

Programas esportivos e projetos sociais também são retomados pela FBG, que segue com acolhimento de crianças em situação vulnerável

Em Volta Redonda, aos poucos a vida vem voltando ao normal com a vacinação da população e com o saneamento das contas pela atual administração municipal. Assim, desde janeiro, a Fundação Beatriz Gama (FBG) retornou com projetos importantes que haviam sido paralisados nos últimos anos. Criada há 50 anos, a FBG vem servindo de abrigo a crianças vulneráveis e também mudando para melhor a vida de milhares de pessoas.

O Tênis na Comunidade, por exemplo, está sendo realizado em quatro núcleos. O projeto oferece gratuitamente a prática do esporte para crianças e adultos. Destinado a todas as idades, as aulas acontecem nas quadras poliesportivas dos bairros Sessenta, Candelária, Nova Primavera, Morada do Campo (na rua da Fundação Beatriz Gama) e na Praça Pandiá Calógeras (Escola Técnica). São quatro alunos por aula, podendo participar pessoas acima de oito anos, sem limite de idade. Um detalhe legal: em alguns casos, há turmas com pais e filhos.

Outra iniciativa que voltou a funcionar a todo vapor é a Escolinha de Hipismo, pela qual os pequenos cavaleiros e amazonas aprendem a ter disciplina, cuidado com os animais, respeito pelo esporte e professores. Inaugurada em 2003 pelo prefeito Antônio Francisco Neto, a escolinha foi reconhecida e homenageada pela CBH (Confederação Brasileira de Hipismo) como a única escola pública de hipismo em atividade no Brasil. Mas foi além disso: é reconhecida também pelos resultados conquistados nas competições nacionais.

Por lá já passaram mais de 1,6 mil alunos da rede municipal, ganhou nove vezes o campeonato estadual no Ranking por Escolas e fez quatro campeões brasileiros na categoria do Concurso de Escolas de Equitação (CEE). Os treinos acontecem na pista de hipismo da Ilha São João em três dias da semana, de manhã e a tarde. Para participar, basta levar documento que comprove a matrícula em uma escola da rede municipal de Volta Redonda.

Cursos profissionalizantes

Com o objetivo de promover a capacitação profissional para o mercado de trabalho para moradores da cidade, o projeto “Volta Redonda Formando Profissionais” também está de volta, desde outubro, com os cursos de Cabeleireiro, Barbeiro, Depilação, Manicure e Realização de Eventos, seguindo todas as normas de segurança contra a Covid-19. Os cursos da FBG já formaram dezenas de turmas, e mudaram pra melhor a vida de muita gente.

Para melhorar a vida dos cidadãos (menores ou maiores de 18 anos), em cumprimento de penas judiciais, a FGB, em parceria com o Centro de Socioeducação Irmã Asunción de La Gándara Ustara (Degase Volta Redonda), criou o Projeto de Ressocialização de Internos, oferecendo cursos profissionalizantes aos abrigados da instituição. A iniciativa conta com a participação voluntária dos internos, trabalhando na evolução no aprendizado.

Os cursos de Pintura de Imóveis, Elétrica Predial, Padeiro e Confeiteiro, além de aulas de arte marcial de Jiu-Jitsu, oferecidos pela parceria, reúne detentos que tiveram avaliação de bom comportamento pela Secretaria de Segurança.

Outro importante projeto da FBG é o PEAA (Programa Educando o Adolescente Assistido), que dá oportunidade de estágio na Prefeitura para alunos da Rede Municipal. Dez estagiários já estão atuando na PMVR em vários setores administrativos. Uma oportunidade única de desenvolvimento para esses jovens.

Os bairros Volta Grande, Fazendinha e Nova Primavera ganharam atividades esportivas, com Futsal e Futebol, através do FBG na Comunidade. Já nos bairros São Geraldo, Três Poços e Santo Agostinho o projeto Escolinha de Ginástica Artística e Ginástica de Trampolim vem realizando atividades nos ginásios poliesportivos desses bairros. As aulas são gratuitas e atendem o público-alvo de 4 a 17 anos de idade. O objetivo é trabalhar a iniciação das crianças e adolescentes.

Reforma do Acolhimento Institucional Renascer

O espaço de Acolhimento Institucional Renascer passou por uma reforma geral. O local é destinado às crianças e adolescentes que foram afastadas do convívio familiar, por estarem em situação de risco pessoal e/ou social. A reforma permitiu que o acolhimento pudesse voltar a oferecer um espaço de qualidade e seguro aos assistidos. Além da recuperação do teto, foram realizadas melhorias na iluminação, pintura, reparos na rede elétrica, troca de pisos e melhorias na acessibilidade. Secom/PMVR