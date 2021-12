Parece notícia repetida, mas é uma situação que vem se tornando frequente nas ruas de Volta Redonda, principalmente às vésperas de datas importantes, como Natal e Ano Novo. Motos barulhentas, com escapamento adulterado, novamente perturbam a paz de moradores, com barulhos ensurdecedores, tornando impossível ter uma noite de tranquilidade e sossego, afetando principalmente os mais idosos, deficientes, autistas e animais.

Os motoqueiros também circularam por toda a madrugada em Barra Mansa. Os grupos – divididos em no mínimo dez motoqueiros – assustaram quem estava nas ruas dessas duas cidades. A maioria circulava sem silenciador, fazendo muito barulho, sem contar com a alta velocidade e manobras ousadas. Motoristas que presenciaram o ocorrido relataram que algumas motos circulavam empinadas, com apenas uma das rodas.

Em Volta Redonda, os motociclistas percorreram a Avenida Lucas Evangelista, no Aterrado, passaram pela Beira-Rio, retornaram, trafegaram pelas avenidas Nossa Senhora do Amparo e Sávio Gama, retornando pela Sete de Setembro. Moradores da Vila Santa Cecília e Conforto também relataram ter ouvido barulhos insuportáveis.

Há um mês, uma ação conjunta entre agentes da Guarda Municipal de Volta Redonda e a Polícia Militar apreendeu cinco destas motos, que trafegavam com a descarga livre para intencionalmente fazer barulho acima do permitido. A queixa das chamadas “motos barulhentas” é uma das mais frequentes feitas pela população recebidas por agentes da guarda. Na ocasião, o comandante da Guarda Municipal, João Batista, disse que desde de janeiro os agentes estão promovendo um processo de reeducação do trânsito, tentando a todo instante mostrar a importância das motocicletas andarem dentro da lei, respeitando o próximo.

“Assim como vamos reforçar a necessidade dos motociclistas que andam corretamente serem respeitados. Temos de separar o joio do trigo”, afirmou na época. Matéria: Felipe Cury