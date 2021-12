Agentes do 10º BPM apreenderam na manhã de sexta-feira, por volta das 10h10min, uma sacola plástica com drogas no Morro do Curumim, no bairro Biquinha, nas proximidades da torre de celular, em Valença.

Uma denúncia anônima levou os agentes até o local, onde o suspeito fugiu por uma área de mata deixando para trás a sacola plástica contendo 32 pinos plásticos contendo pó branco. As drogas foram apresentadas na Delegacia de Polícia, de Valença. Com informações: Sandro Barra