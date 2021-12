A ação faz parte da Operação Égide

Uma carga com duas mil garrafas de vinho foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). As bebidas eram transportadas sem nota fiscal. O flagrante aconteceu na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Barra Mansa, no Sul Fluminense, na madrugada de quinta-feira (23).

Por volta das 2h, equipes da PRF abordaram um caminhão nas proximidades do quilômetro 276. Ao revistarem o veículo, encontraram diversas caixas com as bebidas. O motorista, ao ser questionado, informou que buscou a mercadoria no Paraná e levaria para Marataízes, no Espírito Santo. Ele disse que receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal.

Operação Égide

A Operação Égide, iniciada em 1º de outubro de 2021, faz parte do planejamento da PRF na repressão aos crimes nas rodovias federais. A operação foi desencadeada após análise e mapeamento dos principais pontos críticos do estado. As ações tem como principal objetivo o combate ao roubo de cargas, de veículos e coletivos, além do tráfico de drogas e armas.