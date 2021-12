Angra busca reativação imediata da ferrovia até Barra Mansa

Prefeito defendeu o projeto em uma videoconferência com a equipe da Agência Nacional de Transportes Terrestres

Recuperar imediatamente a ferrovia que liga Angra dos Reis a Barra Mansa vai fomentar o turismo em Angra, Rio Claro e Barra Mansa, possibilitando o retorno do trem da Mata Atlântica. Além disso, vai viabilizar o aquecimento econômico e a geração de empregos, com a vinda de cargas de Minas para serem escoadas no porto de Angra. Este interesse já foi sinalizado, inclusive, por um exportador de café e administrador do Porto Seco de Varginha, localizado no sul de Minas Gerais.

Foi com este sólido argumento que o prefeito de Angra solicitou, nessa segunda-feira (20), em uma videoconferência com a participação da equipe técnica da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT o apoio para a recuperação imediata da ferrovia, como foi feito no trecho Behring-Varginha, em Minas Gerais, por meio de uma deliberação publicada no Diário Oficial da União, em julho.

Segundo o prefeito, que estava acompanhado dos secretários de Governo e o de Planejamento, o momento é muito propício para a recuperação da ferrovia.

– Estamos com a faca e o queijo na mão. Precisamos desta reativação imediata, não podemos esperar por uma possível devolução do trecho pela Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), por meio de contrato, pois isso pode demorar ou nem acontecer. Defendemos que a ANTT, por meio de deliberação, faça com que a FCA recupere o trecho, ao invés de devolver o recurso para a União – avaliou o prefeito, que também contou com o apoio do ex-secretário de Transportes do Estado.

Após a discussão, a ANTT solicitou que Angra dos Reis envie novamente um pedido formal solicitando a recuperação da linha férrea para que a melhor solução possa ser estudada pelo seu corpo técnico. A prefeitura já começou a trabalhar no documento que também deve contar com o apoio dos municípios de Rio Claro e Barra Mansa.

– Esta história não começou agora. Desde quando fui deputado federal, defendo a recuperação da ferrovia de Angra a Barra Mansa na ANTT. Este é um interesse de Angra, de Rio Claro, de Barra Mansa e de todo o Sul Fluminense. Para isso, contamos com o apoio do presidente Bolsonaro e do senador Flávio Bolsonaro e ministro [Infraestrutura] Tarcísio, que inclusive já visitaram o porto de Angra, conhecendo todo o seu potencial – frisou o prefeito de Angra junto à equipe da Agência Nacional de Transporte Terrestre.