Homem sofre tentativa de homicídio, em Valença

Um homem, de 26 anos, sofreu uma tentativa de homicídio na manhã de sábado (Dia de Natal), sendo agredido a socos e facadas por um jovem, de 19 anos, que invadiu a casa onde a vítima estava, na Rua João Santos Maia, no bairro São Francisco, em Valença.

A vítima foi socorrida no Hospital Escola, onde passou por cirugia, devido a diversas perfurações no abdômen.

O proprietário da residência informou aos policiais que o local foi invadido por um rapaz que passou a agredir e esfaquear a vítima. O autor também quebrou e revirou todo o imóvel, chegando a empurrar uma idosa de 80 anos, fugindo em seguida.

Os agentes fizeram buscas, mas não localizaram o suspeito. Na casa de um parente do suspeito, os policiais encontraram dois pedaços de maconha. Ao se dirigirem para a Delegacia, os policiais foram informados por populares, que o autor da tentativa de homicídio havia fugido em um Gol (bola branco). Após novas buscas, foi localizado o VW Gol, com dois homens que confirmaram ter dado carona ao suspeito e que ele tinha saído do carro com outro rapaz.

O entorpecente, o veículo e os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Valença para o registro da ocorrência. O suspeito permanece foragido. Sandro Barra – Jornal Valença