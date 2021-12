Polícia Militar recupera moto furtada em Valença

Policiais Militar rodoviária receberam informações na tarde de sábado, por volta das 14h30min, sobre um suspeito que estaria trafegando com uma moto Honda XR250 Tornado com registro de roubo/furto pela RJ-151 nas proximidades do km 85, da rodovia, no bairro Coronal Cardoso, em Valença.

Os policiais foram até o local indicado e conseguiram abordar o jovem, onde foi constata que se tratava da motocicleta furtada. O jovem foi detido e levado junto com a moto para a Delegacia de Polícia, de Valença.

O proprietário do veículo foi comunicado e compareceu a Delegacia de Polícia para recuperar sua moto, após o preenchimento do boletim de recuperação de veículos.