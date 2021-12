Policiais militares apreendem suspeito com drogas no Morro do Gama

Policiais militares do GAT (Grupo de Ações Táticas) foram verificar denúncias na manhã desta segunda-feira, por volta das 9 horas, sobre o tráfico de drogas que estava ocorrendo numa área de mata, na Rua Angra dos Reis, no Morro do Gama, em Barra do Piraí.

Os agentes foram até o local e um suspeito fugiu, disparando contra os agentes, e outro acabou sendo detido. Com o suspeito foram apreendidos 126 cocaína, 18 tiras de maconha, 18 balas êxtases um celular Motorola e R$160. As drogas foram levadas para a Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí.