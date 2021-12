Centro Oportunizar, Conferência Municipal e representatividade em espaços de discussão são algumas das ações de 2021

A Coordenadoria Municipal da Juventude (COORDJUV) de Volta Redonda encerra 2021 comemorando o início promissor de um caminho a percorrer. Segundo a coordenadora da Juventude, Larissa Garcez, esse foi um ano de escuta e promoção de atividades para efetivas políticas públicas a serem aplicadas.

Uma das conquistas apontadas pela coordenadora foi a criação do Centro Oportunizar, situado na Rua 25, na Vila Santa Cecília. O local faz atendimentos a adolescentes e jovens adultos, entre 15 e 29 anos. Em quatro meses, mais de 500 atendimentos foram realizados. O objetivo é prepará-los para ingressarem no mercado de trabalho, orientando na confecção do currículo, na divulgação de oportunidades de estágio e emprego e até mesmo no encaminhamento para novas vagas.

Além disso, cerca de 40 jovens foram inseridos no mercado de trabalho por meio de parcerias diretas entre o Centro Oportunizar e instituições. Também estão envolvidas neste projeto as secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) e Ação Comunitária (Smac).

“Nossa equipe auxilia os jovens a se prepararem e se desenvolverem na busca de uma oportunidade, por meio da elaboração de currículo, criação de um e-mail e rede social profissional, divulgação sobre o que é e como funcionam e quais as empresas que abrem editais para a Lei da Aprendizagem”, disse Larissa, ao lembrar que o Centro também atua em conjunto com o Programa de Erradicação do Trabalho Infanto-Juvenil (PETI).

Organização

O ano também foi de reorganização. A reativação do Comitê de Articulação e Acompanhamento da Política Municipal de Juventude de Volta Redonda possibilitou uma maior integração entre representantes de 12 órgãos da administração municipal para desenvolver políticas voltadas para os jovens do município.

Políticas essas que estão sendo definidas com a participação direta dos jovens da cidade. Na pré-conferência, a equipe da Coordenadoria Municipal de Juventude (CoordJuv) esteve em 12 bairros da cidade para discutir os eixos temáticos tratados na Conferência Municipal da Juventude com o tema: “Novas Perspectivas para a Juventude”. A conferência foi realizada em agosto, no Auditório da Escola Técnica Pandiá Calógeras (ETPC).

As discussões nas comunidades renderam 180 propostas, sendo 72 escolhidas como prioritárias, referentes aos eixos “Direito à Cidade – Território e Mobilidade Urbana, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Segurança Pública e Acesso à Justiça”; “Direitos Humanos, Cultura, Esporte e Lazer, Diversidade e Igualdade, Comunicação e Liberdade de Expressão”; e “Direitos Fundamentais: Educação, Saúde, Trabalho e Renda”. Nos encontros também foram eleitos delegados para participar da Conferência Municipal de Juventude no fim de agosto.

Campanha Doação de Sangue

O ano de 2021 também foi marcado pela solidariedade. O projeto “Universitário Sangue Bom”, em parceria com atléticas, diretórios e centros acadêmicos, mobilizou os estudantes a se tornarem doadores periódicos, oferecendo, inclusive, transporte para levar doadores ao Hemonúcleo de Volta Redonda.

Representatividade nacional

O município de Volta Redonda assumiu a presidência do Fórum Estadual de Gestores e Gestoras Municipais de Juventude (Forjuve/RJ). O objetivo do fórum é acompanhar e avaliar a efetivação das deliberações a respeito das Políticas Públicas para a Juventude de todo estado, entre outros trabalhos, assim como o reconhecimento da atuação da coordenadoria que alcançou o primeiro lugar no estado do Rio de Janeiro no programa Juventude Empreendedora 2021