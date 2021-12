Volta Redonda registra morte por gripe H1N1

A Secretaria Municipal de Saúde informa que Volta Redonda registrou um óbito confirmado por Influenza A. A vítima é uma funcionária pública da rede municipal de saúde, de 35 anos. O exame foi colhido no último dia 22 e a confirmação chegou ao município neste sábado, dia 25.

Um segundo óbito está sendo ainda investigado. Trata-se de um homem de 38 anos, morador do bairro Padre Josimo. Há um expressivo aumento de casos de síndromes gripais em praticamente todo o estado e em outros pontos do país. A Secretaria de Saúde pede ajuda de todos. “Para a situação ser normalizada, precisamos da ajuda de todos”, disse em nota.

Os cuidados já solicitados no dia a dia devem ser redobrados com as festas de fim de ano. O uso de máscara e álcool gel são indispensáveis. Neste domingo, todas as unidades de emergência estarão abertas, bem como as Unidades de Saúde dos bairros Volta Grande e Vila Mury.