Ciclista morre em acidente na Dutra, em Itatiaia

Um acidente entre um caminhão e uma bicicleta, ocorrido por volta de 19h40m de domingo, no km 324 da Rodovia Presidente Dutra, próximo ao Posto Fiscal de Nhangapi, resultou na morte de uma ciclista, de 45 anos.

Ela chegou a ser socorrida pela equipe de resgate da concessionária que administra a rodovia, mas não resistiu aos ferimentos, morrendo a caminho do hospital.

No local, equipe da 7ª DEL PRF apurou que o caminhão saía da pista principal, acessando a faixa de desaceleração para entrar no posto fiscal, quando se deparou com a ciclista no meio da faixa, não conseguindo desviar ou frear a tempo de evitar a colisão na traseira da bicicleta.

Segundo o caminhoneiro, à sua frente seguia uma carreta, que desviou da ciclista, e como ele vinha logo atrás e estava muito escuro, só percebeu a ciclista quando estava muito em cima. Mesmo assim, tentou desviar, mas havia outros veículos passando na faixa ao seu lado e apesar de ter acionado os freios, não houve tempo e espaço suficientes para evitar a colisão. O caso foi registrado homicídio culposo na direção de veículo automotor na 99ª DP de Itatiaia.