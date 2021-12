Fortes chuvas causam estragos na região

As fortes chuvas desta segunda-feira que atingiram a região do Sul Fluminense causaram alguns estragos, em Volta Redonda. Houve chuva de granizo em vário bairro como: Belmonte, Siderlândia, Aterrado, Niterói, Retiro e Água Limpa.

Em Volta Redonda, uma loja de eletrodoméstico teve danos de vários equipamentos eletrônicos. Os fortes ventos e a chuva de granizo que quebraram os vidros da loja. No bairro Volta Grande (Volta Redonda) houve a queda de um quiosque.

BARRA DO PIRAÍ

CHUVAS DESTA TARDE

O distrito da Califórnia e o Bairro de Fátima as fortes ventanias provocaram o destelhamento em várias casas e estabelecimentos comerciais.

Após forte vendaval e chuva no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí, na tarde desta segunda, 27, equipe da Secretaria de Defesa Civil recebeu uma ocorrência, relacionada à queda de árvore sobre rede elétrica.

Moradora foi orientada e a concessionária que administra a distribuição de energia elétrica acionada para as providências relacionadas.

Equipes da Defesa Civil estão em alerta para possíveis novas ocorrências.

Loja de eletroeletrônicos atingido pela chuva desta segunda-feira.