Motoboy fica ferido em acidente no Centro, de Volta Redonda

O motoboy Rodrigo de Freitas, de 33 anos, ficou ferido em um acidente na noite desta segunda-feira no cruzamento da Rua Nossa Senhora das Graças com a Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Volta Redonda.

Segundo informações do local, o motoboy colidiu contra um carro. Ele foi socorrido e levado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o Hospital São João Batista.

El sofreu escoriações na perna direita e reclamava de dores. A Polícia Militar esteve no local aguardando a perícia. Foto: Tenório