Policiais militares apreendem pistola com duas menores, em Resende

Agentes do 37º BPM apreenderam na noite de domingo, por volta das 21h35min, uma pistola PT 58 HC calibre 380 (de uso restrito), um carregador com 17 munições, na Rua F, no bairro Fazenda da Barra III, em Resende.

Os agentes receberam uma informação sobre um suposto chefe do tráfico que estaria no local promovendo uma festa na praça próxima a um campo de futebol do bairro. No local havia pessoas consumindo bebida alcoólica e uma caixa de som tocando música funk.

Após revista foi encontrado a pistola dentro de uma caixa de isopor, conduzida por duas menores. Diante dos fatos, as duas menores foram encaminhados para 89ª Delegacia de Polícia, de Resende. Elas foram autuadas no fato análogo ao porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. As duas vão responder em liberdade.

Elas foram entregues aos seus responsáveis com compromisso de apresentá-las quando for solicitado.